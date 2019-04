Droga, traditi da un selfie a Verona

(ANSA) - TRENTO, 6 APR - La Guardia di finanza di Trento ha sequestrato quattro chili di hashish ed arrestato due cittadini marocchini. Il 24enne e il 34 enne si sono traditi con un selfie, scattato all'Arena di Verona.

I due viaggiavano su un bus a basso costo proveniente da Torino e diretto a Monaco di Baviera, mentre il pullman era in sosta a Trento per consentire il carico e la discesa dei passeggeri locali. I due uomini hanno attirato l'attenzione dei cani antidroga Apiol e Nabuco, li hanno immediatamente 'puntati'. I due erano privi di documenti, e stranamente privi di bagagli, inoltre dopo una prima perquisizione non sono risultati avere droga addosso. Apiol e Nabuco hanno però indicato una intercapedine al cui interno è stato ritrovato uno zaino nero, dentro al quale sono stati individuati quattro panetti di hashish, nonché un documento e una foto istantanea che ritraeva i due davanti all'Arena di Verona. Le telecamere di sorveglianza della città scaligera ne hanno confermato la presenza in quel luogo con lo zaino.