Musica: 'Flicorno d'oro', 36 bande europee in gara

(ANSA) - TRENTO, 5 APR - Torna a Riva del Garda, dal 12 al 14 aprile il concorso bandistico internazionale "Flicorno d'Oro", che quest'anno, nella sua 21/a edizione, sarà affiancato dal Yamaha Class Band European Festival, raduno di bande giovanili europee.

Al 'Flicorno d'Oro', per il secondo anno sotto la direzione artistica da Marco Somadossi, parteciperanno 36 complessi provenienti da Italia, Ungheria, Germania, Slovenia, Belgio, Repubblica Ceca, Spagna, Croazia, Austria e Francia. Novità per questa edizione sarà il nuovo premio 'Flicorno d'Oro cup ranking', riconoscimento speciale all'orchestra che nel corso delle varie edizioni del concorso rivano ha accumulato, attraverso un calcolo di punteggio che tiene conto di coefficienti e parametri di livello e di qualità artistica, il più alto numero di punti. Allo Yamaha Class Band European Festival 300 ragazzi - provenienti da 8 Paesi si incontreranno per trascorrere un weekend all'insegna della musica e dell'amicizia.