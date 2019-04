A22, bene avvio lavori per svincolo tangenziale nord Trento

(ANSA) - TRENTO, 4 APR - Autostrada del Brennero Spa giudica positivamente l'annuncio dell'avvio dei lavori per la realizzazione dello svincolo tra la tangenziale di Trento e la provinciale 235 dell'Interporto, per il quale A22 darà un contributo di 25 milioni di euro.

"Era stato previsto ancora nel 2005, quando fu rilasciata la proroga della concessione che la Società contribuisse al finanziamento degli enti locali attraversati dall'autostrada con l'importo complessivo di 110 milioni, per la realizzazione di opere di viabilità ordinaria di rilevante interesse pubblico", ha detto l'amministratore delegato di A22, Walter Pardatscher.

Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, prima del simbolico avvio dei lavori, ha sottolineato "l'impegno importante di Autostrada del Brennero per il contributo garantito a un'opera che influirà in maniera significativa sulla mobilità di Trento", e ha chiesto la collaborazione di A22 "per minimizzare i problemi di traffico che si produrranno durante i lavori".