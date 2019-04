Arriva a Bolzano Slava's Snowshow

(ANSA) - BOLZANO, 3 APR - Arriva a Bolzano la magia di Slava's Snowshow, lo spettacolo del clown russo Slava Polunin, un artista capace di trasportare il pubblico in un universo magico e festoso, ricco di speranze e sogni, di desideri e nostalgie. Il suo Slava's Snowshow, che il Teatro Stabile di Bolzano propone in sette repliche da mercoledì 3 a domenica 7 aprile alle 20.30 (sabato e domenica doppia recita sia alle 16.00 sia alle 20.30) al Teatro Comunale, è considerato un vero e proprio classico del teatro del XX secolo.

In scena dal 1993, in 26 anni ha conquistato più di 4 milioni di spettatori, girando l'intero pianeta e collezionando oltre 6.000 repliche. Quello di Slava è un teatro che nasce dai sogni e dalle fiabe, costruito attraverso immagini e movimenti. Nel racconto scenico di Slava's Snowshow, creato e messo in scena dal Slava in collaborazione con Gwenael Allan e distribuito da Ater - Associazione Teatrale Emilia Romagna, si intrecciano tante piccole fiabe che vivono nelle espressioni di eccentrici personaggi.