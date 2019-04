'Fiori dalla fabbrica',all'ex Michelin fioriscono i tulipani

(ANSA) - TRENTO, 2 APR - Cominciano a fiorire, sul prato dove sorgeva lo stabilimento della Michelin a Trento, i 22.000 bulbi di tulipani che cittadini, scolari ed ex lavoratori hanno piantato nell'ottobre 2018, seguendo sul terreno le forma del simbolo che era saldato sul cancello della fabbrica.

La fioritura rappresenta la realizzazione dell'installazione artistica "Fiori dalla fabbrica (Trento, Michelin 1927-1999)" di Anna Scalfi Eghenter, un progetto del Comune che ha coinvolto la cittadinanza "per ricordare a Trento uno spazio che ha contribuito alla crescita della città arricchendola in termini culturali, storici ed identitari". Al patto di collaborazione con il Comune hanno aderito gli ex dipendenti del Gruppo anziani Michelin Italia (Gami Onlus Sezione di Trento), l'Associazione Arte Sella e Step - Scuola per il governo del territorio e del paesaggio, con lo scopo di "condividere in maniera partecipata un tema patrimonio della città".