Stati generali montagna, accordo Provincia-sindacati

(ANSA) - TRENTO, 1 APR - La Giunta provinciale di Trento, i sindacati Cgil, Csil e Uil e il mondo agricolo (Confagricoltura, Coldiretti, Cia Trentino e Acli Terra) hanno trovato oggi un'intesa per la collaborazione nel progetto degli Stati generali della montagna. Lo rende noto la Provincia.

"Il Trentino - hanno sottolineato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e i rappresentanti sindacali - è parte integrante di un sistema montano non più riconoscibile in base alla quota, bensì su temi trasversali, quali turismo, agricoltura, artigianato e commercio, presidio sociale e accesso ai servizi". "E' nostro interesse - ha aggiunto - coinvolgere tutte le realtà del territorio per dare vita ad un percorso condiviso perché il nostro obiettivo è di arrivare alla sessione plenaria di metà giugno a Comano Terme con una visione generale, in grado di fare sintesi delle istanze e delle proposte dei diversi portatori di interesse".