Soccorso Alpino: oltre 400 interventi

(ANSA) - BOLZANO, 1 APR - Sono più di 400 gli interventi di soccorso su pista svolti nel corso della stagione invernale 2018/19 dagli uomini del Soccorso alpino e speleologico dell'Alto Adige. Molti degli incidenti verificatisi sulle piste dell'Alto Adige - si legge in una nota - vedono tra le cause la non brillante preparazione fisica e tecnica degli sciatori, che unitamente al grande afflusso di turismo, concentrato perlopiù sotto le feste, e quindi agli spazi resi sempre più ristretti, hanno contribuito ad abbassare notevolmente la sicurezza degli utenti sui tracciati.

Più modesto, ma non per questo trascurabile, il numero di allertamenti per interventi di soccorso a sciatori e scialpinisti impegnati in attività di fuori pista, interventi questi di esclusiva competenza del Soccorso alpino, che ha svolto servizio presso i comprensori di Corno del Renon, Plose-Bressanone, Merano2000, Belpiano-Resia, Vallunga-Val Venosta, Trafoi, Solda, Watles-Val Venosta, Plan-Val Passiria, Funes, Sesto.