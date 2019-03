Premio Itas libro di montagna, scelti i finalisti

(ANSA) - TRENTO, 28 MAR - Selezionati i finalisti della 45/a edizione del Premio Itas del libro di montagna, tra un totale di 88 opere da oltre 50 case editrici.

Per la sezione delle opere narrative, tra i finalisti vi sono Lilli Gruber ("Inganno", Rizzoli), Francesco Casolo e Michele Freppaz, ("I giorni della neve", DeA Planeta), Simon McCartney ("Il legame", OltreConfine), Noemi Lerch, ("La contadina", Gabriele Capelli Editore), Marco Balzano ("Resto qui", Einaudi).

I tre vincitori delle singole categorie saranno resi noti a Trento sabato 4 maggio in occasione della serata di premiazione della settimana cinematografica della 67/a edizione del Trento Film Festival; il giorno successivo, i premiati si troveranno a dialogare in una tavola rotonda aperta al pubblico con il presidente della giuria Enrico Brizzi.