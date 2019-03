Incidente con canoa a Merano nell'Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 MAR - Un 45enne del posto si è ferito nel pomeriggio a Merano a seguito di un incidente con la canoa.

L'uomo che si stava esercitando sull'Adige all'altezza del ponte per Marlengo, ha subito un trauma ad una spalla, dopo che la sua canoa si era rovesciata. E' intervenuto l'elicottero di soccorso "Pelikan 1". Il medico d'urgenza si è calato col verricello per prestare soccorso e verificate le condizioni dell'uomo, ha deciso di far intervenire i vigili del fuoco che hanno recuperato il canoista con una gru. Lo sportivo è stato poi portato all'ospedale di Merano dalla Croce bianca.