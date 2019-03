Vento in Trentino, 30 interventi dei vigili del fuoco

(ANSA) - TRENTO, 26 MAR - Sono stati più di gli 30 interventi dei vigili del fuoco del Corpo permanente di Trento tra la serata di ieri e questa mattina, per lo più concentrati dalle 20 a mezzanotte, causati dal forte vento che ha colpito il Trentino. Si è trattato soprattutto di interventi di piccola entità, come lo spostamento di recinzioni stradali, segnaletica o teli. A questi interventi si è aggiunto il lavoro dei vigili del fuoco volontari, impegnati su tutto il territorio provinciale. Il vento ha raggiunto le massime intensità nella tarda serata di ieri, con raffiche di 70-100 chilometri l'ora misurate a Trento, Rovereto, Mezzano, Dro, Cembra e Passo Sommo. Le raffiche più violente in alta Val di Pejo, 137 chilometri all'ora, ed a Passo Presena, 110 all'ora. Meteotrentino prevede ancora vento per oggi, ma in attenuazione a partire da mercoledì.