Musei: 1 milione e 200 mila visitatori in Trentino nel 2017

(ANSA) - TRENTO, 26 MAR - I musei trentini hanno toccato il picco di 1 milione 200 mila visitatori, con un numero di biglietti gratuiti, anche in seguito alle domeniche di libero accesso, che rimane alto, con 468.000 entrate gratuite e 670.000 a pagamento nel 2017. Gli incassi delle circa 15.000 iniziative culturali organizzate hanno superato i 7 milioni 400.000 euro.

Lo dicono i numeri contenuti nel Rapporto annuale sulle attività culturali presentato oggi in quinta commissione in Consiglio provinciale a Trento dall'assessore Mirko Bisesti. L'investimento di risorse pubbliche è, in termini di percentuali sul Pil, mediamente doppio rispetto alle altre regioni attestandosi all' 1,04%. Complessivamente la cultura trentina ha a disposizione più di 144 milioni. Non solo: la spesa media familiare per la cultura è, dal 2010, in crescita, in media 157 euro al mese. Altra novità è che il rapporto tra turismo e cultura sta diventando importante, con le 'guest card' che aumentano per i servizi culturali.