(ANSA) - BOLZANO, 26 MAR - Si è svolto nei giorni scorsi tra Cavalese, Malles Venosta e Imst il Festival della Gioventù dell'Euregio, che nel 2014 era stato premiato dall'Unione Europea con il secondo posto del premio Gect "Building Europe Across Borders". L'ottava edizione del Festival è stato dedicato al tema "Costruire insieme l'Euregio". 75 studenti e studentesse dai 16 ai 19 anni dal Tirolo, Alto Adige e Trentino hanno approfondito in piccoli gruppi, accompagnati da esperti, tre temi chiave per il futuro dei nostri territori: autonomia e democrazia; gestione delle risorse naturali; protezione dei beni culturali.