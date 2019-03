Bimbi sempre prima all'asilo in A. Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAR - Aumenta il numero dei bimbi negli asili di lingua tedesca in Alto Adige, non per i flussi migratori, ma perché vengono iscritti sempre prima dai genitori.

Come ha riferito il governatore Arno Kompatscher nell'anno scolastico 2019-2020 sono stati iscritti 12.539 bambini, ovvero circa 200 in più rispetto a quest'anno. Cala invece di 35 unità il numero dei bambini con background migratorio. La giunta provinciale ha stanziato inoltre i fondi per l'insegnamento del tedesco e dell'inglese nelle scuole materne di lingua italiana.