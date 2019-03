Alternanza scuola-lavoro, 1,69 milioni di ore nel 2017-18

(ANSA) - TRENTO, 26 MAR - Sono state 1.696.588 le ore di alternanza scuola-lavoro effettuate in provincia di Trento nell'anno scolastico 2017-2018, di cui 1.094.003 nell'istruzione e 602.585 nella formazione professionale. Coinvolti 15.000 studenti. I soggetti ospitanti sono stati 2.339, 1.017 i tutor scolastici e 4.091 i tutor aziendali nella sola istruzione.

I dati sono stati presentati in occasione del seminario "L'alternanza scuola-lavoro in Trentino: analisi e prospettive", organizzato dal Dipartimento istruzione e cultura della Provincia di Trento.

"Seppure a livello nazionale c'è stata una riduzione significativa del monte ore di alternanza scuola-lavoro, - ha sottolineato l'assessore all'istruzione e cultura, Mirko Bisesti - ci stiamo impegnando per mantenere nella nostra provincia un monte ore adeguato alle attese di scuole e aziende".