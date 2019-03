Meteo: Trentino, in arrivo vento forte da nord

(ANSA) - TRENTO, 25 MAR - Dal primo pomeriggio di oggi e fino a domani sera, Meteotrentino prevede condizioni di vento forte da nord su tutto la provincia. Lo comunica la Protezione civile che ha emesso in proposito un messaggio mirato del Sistema di allerta provinciale.

Le raffiche più intense sono attese nella tarda serata di oggi quanto potranno raggiungere gli 80-100 chilometri all'ora, con punte localizzate anche superiori ai 120, specie sui settori orientali e meridionali. Dopo questa fase particolarmente intensa, Meteotrentino prevede una graduale attenuazione dell'intensità dei fenomeni, che dovrebbero cessare domani sera.

Intanto per oggi tempo soleggiato con velature alte e annuvolamenti irregolari dal pomeriggio-sera; domani soleggiato e molto ventoso con temperature in sensibile calo in quota; in valle minime in aumento e massime in calo. Mercoledì soleggiato con venti in attenuazione; temperature basse nei valori minimi, in aumento in quelli massimi; da giovedì soleggiato con temperature in graduale aumento.