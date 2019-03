Polizia: agente ferito con coccio di bottiglia a Trento

(ANSA) - TRENTO, 22 MAR - Ha aggredito un poliziotto con un coccio di bottiglia ferendolo al volto: un giovane nigeriano di 25 anni è stato quindi arrestato dalla polizia per resistenza e lesioni aggravate. È accaduto ieri pomeriggio in piazza Dante a Trento, sul lato che si affaccia lungo via Gazzoletti, dove una volante della polizia è intervenuta dopo che era stata segnalata una violenta lite tra due uomini di origine africana.

Gli agenti si sono immediatamente adoperati per separare i contendenti e riportare la calma quando, improvvisamente, uno dei due, palesemente esagitato, ha impugnato una bottiglia di vetro e dopo averla spaccata ha iniziato a brandirla contro i poliziotti. Pur riuscendo parzialmente a schivare i colpi, uno dei due agenti è stato ferito al volto, fortunatamente in modo non grave. Con l'aiuto dei colleghi della Polfer e di un'altra volante, l'uomo è stato bloccato e arrestato.