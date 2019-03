Università: neolaureato a Trento premiato da Mattarella

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - Claudio Del Nobletto, neolaureato della Scuola di studi internazionali di Trento, ha ricevuto a Roma il premio Damiani per la sua tesi dedicata all'analisi del mercato del lusso durante la crisi economica. La consegna è avvenuta a Palazzo Barberini nell'ambito della cerimonia dei Premi Leonardo, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Lo studente, classe 1993, abruzzese originario della provincia di Teramo, ha ricevuto il premio da Luisa Todini, presidente del Comitato Leonardo, nel corso della cerimonia dedicata alla "Giornata Qualità Italia", durante la quale sono stati consegnati i premi Leonardo 2018. La sua tesi di laurea magistrale dedicata al tema "The luxury market in times of crisis", svolta con il professor Stefano Schiavo della Scuola di studi internazionali, ha convinto la giuria del Premio Damiani, uno dei vari premi di laurea conferiti dal Comitato Leonardo.