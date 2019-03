Acqua: Provincia, siccità sotto controllo in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - Per il momento nessun allarme in Trentino per la siccità, anche se la situazione viene tenuta monitorata con grande attenzione. La Protezione civile ed il Servizio gestione delle risorse idriche ed energetiche della Provincia - precisa una nota - evidenziano che le portate dei fiumi Adige ed Avisio, il Noce è molto condizionato dalla presenza della diga di S.Giustina, sono su valori medi per il periodo (l'Adige con 120 metri cubi al secondo e l'Avisio con 3,8 metri cubi al secondo) e ben superiori ai valori minimi delle portate storiche. Una valutazione più precisa potrà essere fatta fra un paio di mesi, sulla base di quante piogge si saranno verificate in primavera. La Provincia precisa inoltre che molti bacini di soccorso sono attualmente pieni a causa delle forti precipitazioni di fine ottobre, primi di novembre 2018. Anche il lago artificiale di Santa Giustina presenta, attualmente, un livello medio. Non desta preoccupazione nemmeno la situazione degli acquedotti comunali.