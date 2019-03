Sci: Shiffrin stagione d'oro, 780mila euro di soli premi

(ANSA) - BERHOFEN (SVIZZERA), 18 MAR - Una stagione d'oro, in tutti i sensi, per Mikaela Shiffrin, dominatrice incontrastata sulle piste di mezzo mondo, con ben 17 vittorie che gli hanno fruttato 886.000 franchi svizzeri (pari a circa 780mila euro) di soli premi. L'annata record della fuoriclasse americana, arrivata a 60 vittorie complessive in coppa del mondo, le ha permesso di doppiare Petra Vlhova, 2/a classificata, che ha invece portato a casa 375mila euro, ma anche, tra gli uomini, il dominatore degli ultimi 8 anni, Marcel Hirscher, che ha vinto 9 gare che gli ha fruttato, insieme agli altri piazzamenti, 565.000 franchi svizzeri (640 mila euro).

Gli organizzatori della Coppa del mondo pagano in genere 45.000 franchi svizzeri (40mila euro) per una vittoria, a scendere: chi arriva 30mo incassa 500 franchi svizzeri (440 euro).