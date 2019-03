Sanità: a ospedale Tione ginecologo per le ecografie

(ANSA) - TRENTO, 18 MAR - Dall'inizio di aprile all'ospedale di Tione ci sarà un ginecologo per le ecografie delle donne seguite nel 'Percorso Nascita'. L'annuncio oggi nel corso di una visita del presidente della Giunta provinciale, Maurizio Fugatti, assieme al vicepresidente Mario Tonina e agli assessori Stefania Segnana, Roberto Failoni e Mattia Gottardi.

"Nel 2016 - ha sottolineato il Fugatti - è stato firmato un protocollo per potenziare questa realtà ospedaliera nel quale si prevedeva, accanto alla valorizzazione di ortopedia e traumatologia, anche l'ampliamento del servizio di anestesia. Il tema degli anestesisti è complesso ma vi è la piena volontà di fare tutto il possibile per risolverlo". Il direttore dell'Apss Paolo Bordon ha ricordato come l'ospedale stia lanciando progetti di eccellenza. "Fra questi vi è il percorso 'Fast Track in Ortopedia', un sistema multidisciplinare che mira a ridurre il periodo di non autosufficienza del paziente sottoposto ad intervento di protesi dell'anca e del ginocchio".