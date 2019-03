Fem e Apot rinnovano programma frutticoltura

(ANSA) - TRENTO, 18 MAR - Concordato tra Fondazione Edmund Mach (Fem) e Apot un programma dei servizi e delle sperimentazioni in ambito ortofrutticolo per il triennio 2019-2021.

Al centro del programma consulenza tecnica territoriale, messaggistica tecnica, accesso alle stazioni agrometeo, ma anche certificazione delle produzioni, welfare dei lavoratori, formazione, attività sperimentali e prove dimostrative con l'obiettivo di perseguire un sempre più elevato livello di sostenibilità. L'importo si aggira su quasi un milione di euro all'anno. "Il rinnovo di questa convenzione in ambito frutticolo dimostra che il mondo produttivo riconosce l'autorevolezza e la competenza della Fondazione Edmund Mach", ha sottolineato il presidente di Fem, Andrea Segrè. "Il nostro impegno - ha aggiunto - è quello di fornire servizi all'avanguardia, tempestivi rispetto alle esigenze del territorio, mantenendo un forte collegamento con gli agricoltori anche per validare e trasferire le migliori innovazioni disponibili".