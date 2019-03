Una persona è morta per il distacco di una valanga in Alto Adige, intorno alle 10.30. È accaduto a Maso Corto, in Val Senales. Sono in realtà però due le valanghe si sono staccate stamani in Alto Adige, una ad Anterselva e l'altra appunto in Val Senales, vicino alla pista Lazaun.

Secondo le prime informazioni, il morto era con un'altra persona, in un canalone vicino alla pista. Ad accorrere sul posto sono stati il soccorso alpino, i carabinieri e l'elicottero Pelikan 2, con l'Aiut Alpin.