Tar, 328 i ricorsi definiti nel 2018

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAR - Nel 2018 al Tribunale di giustizia amministrativa (Tar) di Bolzano sono stati definiti 328 ricorsi, di cui 295 mediante sentenza. I decreti presidenziali complessivamente emanati sono stati 124 e le ordinanze collegiali 160. Lo ha ricordato in mattinata nella sua relazione la presidente del Tar Edith Engl in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2019.

La presidente ha anche ricordato che quest'anno ricorre il trentesimo anniversario dell'istituzione del Tar di Bolzano e che in questi 30 anni sono stati presentati 12.273 ricorsi e che sono state emesse oltre 10.000 sentenze.

Il contenzioso più frequente è quello in materia edilizia-urbanistica, ha ricordato Engl, con 122 ricorsi depositati a fronte di 283 totali, pari al 43%. Solo nel 75% dei casi contro le sentenze viene presentato appello. Anche nel 2018 al pari degli ultimi anni, il numero dei ricorsi respinti, o definiti negativamente per ragioni di rito, è risultato superiore a quello dei ricorsi accolti.