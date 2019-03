Fugatti,sblocco cantieri opportunità importante per economia

(ANSA) - TRENTO, 15 MAR - Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha partecipato oggi a Roma, a palazzo Chigi, assieme ai presidenti delle regioni, all'incontro con il premier Conte e i ministri Di Maio e Toninelli sul tema delle opere pubbliche e del decreto sblocca cantieri.

"Un incontro positivo - commenta il presidente Fugatti - in cui è stata rappresentata l'esigenza di lavorare ad una semplificazione e velocizzazione delle procedure ma si è parlato anche di norme sui contratti pubblici, di assunzioni di personale per gestire le pratiche, di risorse. Sbloccare i tanti cantieri fermi in Italia rappresenta una opportunità importante per l'economia del Paese e per il lavoro. Su questi temi abbiamo trovato un atteggiamento consapevole e disponibile da parte del Governo. Nei prossimi giorni l'interlocuzione con il Governo proseguirà".