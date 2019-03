Sci: Paris e il segreto del successo, "in gara mi diverto"

(ANSA) - SOLDEU (ANDORRA), 14 MAR - "Questa Coppa del mondo la sognavo da tempo. Ci avevo provato anche altre volte, ma non ce l'avevo mai fatta. Quest'anno la svolta l'ho avuta con le gare di Bormio e quelle due vittorie. Poi, da allora, tutto è filato via liscio, tutto alla perfezione. Il fatto è che sciare mi piace, ma soprattutto mi diverto quando sono in pista a gareggiare. E ora devo dire un grazie a tutti". Nel suo grazie, Dominik Paris comprende non solo tecnici e allenatori, amici e tifosi, ma anche e soprattutto la moglie Kristina con il figlio Niko che "sono l'altra metà", della sua vita e che erano arrivati a Soldeu proprio per stargli vicino e dargli forza. E adesso, come e più di tutti, sono qui per festeggiarlo in questo momento di gloria.