Biathlon: Wierer-Hofer, Italia argento mondiale in staffetta

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Terza medaglia per l'Italia ai mondiali di biathlon di Oestersund, in Svezia. Lukas Hofer e Dorothea Wierer hanno conquistato l'argento nella staffetta singola mista, a 13''4 dalla Norvegia che si va a prendere l'oro. Dopo il bronzo nella staffetta mista e l'argento di Lisa Vittozzi nell'individuale ancora un podio con la Wierer, che tocca quota sette in carriera. Bronzo alla Svezia padrona di casa. "Siamo molto felici - le parole della campionessa azzurra - perché non è una gara facile e c'erano tante squadre a lottare per il podio. Buona performance al poligono e sugli sci".