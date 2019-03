Sci: Hirscher, "dopo Finali deciderò il mio futuro"

(ANSA) - SOLDEU (ANDORRA), 13 MAR - "Per adesso non ho ancora le idee chiare. Dopo le Finali di Soldeu mi prenderò una bella pausa di riflessione per decidere se andare avanti a gareggiare o chiudere la mia carriera": lo ha detto a Soldeu il campione austriaco Marcel Hirscher. L'austriaco - 30 anni - ha appena vinto la sua ottava coppa del mondo in serie, un record senza precedenti. Altro record è la conquista delle coppe di slalom e gigante, in totale sei per ognuna delle due discipline, che portano così ad un totale di 20 i trofei di cristallo della sua carriera, tanti quanti quelli di Lindsey Vonn. "Per me è stata una stagione magnifica. Ora dovrò decidere cosa fare e non ho ancora le idee chiare in un senso o nell'altro", ha spiegato Hirscher che ai Mondiali di Aare ha anche vinto il titolo in slalom speciale e l'argento in gigante. Alle competizioni iridate ha vinto cosi' in tutto cinque titoli mondiali individuali e due a squadre. Ha inoltre nel palmares due ori olimpici e 68 vittorie in coppa del mondo.