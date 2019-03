Benedikter Alfiere della Repubblica

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAR - L'altoatesina Ariane Benedikter ha ricevuto dal presidente Sergio Mattarella l'attestato di onore di 'Alfiere della Repubblica'. L'onorificenza è stata conferita a giovani che si sono distinti come costruttori di comunità attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali.

Ariane Benedikter, nata il 2 novembre 2000 e residente a San Lorenzo di Sebato è stata rappresentante dell'Italia, membro permanente, e poi vicepresidente dell'Organizzazione non governativa "Plant for the planet". Ha tenuto conferenze, pubblicato saggi e organizzato corsi di formazione sui temi relativi alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile. Ha vinto due concorsi internazionali di poesia a Francoforte sulla tematica ambientale ed essa stessa può essere considerata ambasciatrice del clima e della natura.