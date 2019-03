Carnevale di Storo, vince il carro La Rocca Savana

(ANSA) - TRENTO, 10 MAR - È Il carro La Rocca Savana il grande protagonista del 52/o Gran Carnevale di Storo. Dopo avere vinto martedì scorso il premio Mati Quadrati nella prima giornata di esibizioni, ha sbaragliato il campo anche ieri, aggiudicandosi il Gran Premio finale. Un riconoscimento arrivato sia dalla giuria sia dal pubblico, arrivato nella valle del Chiese sia dal Trentino, sia dalle regioni vicine, che gli organizzatori della pro loco di Storo M2 hanno stimato in circa 7.500 persone. La Polenta carbonera cucinata dai locali Polenter è stata un'altra delle protagoniste di giornata con le 4.000 porzioni consumate.

Il Carro La Rocca Savana di Storo ha ottenuto 1.266 voti seguito da An Po chi an pò la di Condino (1.243) e da Stor El-Sheik di Storo (1.157) che ha strappato il terzo posto a Ci Sarà qualcuno che me lo vorrà donare anche questo Natale di Storo (1.100) e Stonad di Storo (1.090), quest'ultimo finito sul podio martedì scorso. (ANSA).