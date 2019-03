Libri: 'Anche Superman era un rifugiato'

(ANSA) - TRENTO, 9 MAR - "Anche Superman era un rifugiato.

Storie vere di coraggio per un mondo migliore" è un libro che raccoglie dodici storie, le vite di rifugiati di ieri e di oggi, raccontate da dodici autori: Igiaba Scego, Paolo Di Paolo, Flora Farina, Carlo Greppi, Michela Monferrini, Davide Morosinotto, Helena Janeczek, Francesco D'Adamo, Patrizia Rinaldi, Lilith Moscon, Alessandro Raveggi, Giuseppe Palumbo.

È stato presentato stamani alla Federazione Trentina della Cooperazione, da "Il battello a vapore" collana di libri per ragazzi di Edizioni Piemme e da Unhcr - Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. "Vite parallele accomunate da un sogno, una passione, un talento e il coraggio di metterli al servizio degli altri - si legge nel risvolto di copertina - Pittori, musicisti, atleti, cantanti, poeti, registi, fotografi, scrittori (e supereroi) che, ieri come oggi, inseguono la semplice quanto folle idea di rendere il mondo più bello, perché diverso". (ANSA).