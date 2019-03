Atletica leggera: Horn Attacke da Bolzano a Corno del Renon

(ANSA) - BOLZANO, 9 MAR - Hannes Perkmann e Annelise Felderer sono i protagonisti della quarta edizione della Horn Attacke, che oggi da Bolzano è arrivata fino in cima al Corno del Renon, a 2.261 metri. Già vincitori entrambi nel 2017, Felderer anche nel 2016, hanno affrontato alla grande i 20 km di gara, di cui 13 di corsa e 7 di skialp, ma soprattutto i 2.000 metri di dislivello. Perkmann e Felderer hanno preso il largo subito e nessuno dei rivali è mai riuscito ad avvicinarli.

In gara anche le staffette a due, con Florian Zeisler e Michael Zemmer a primeggiare, mentre nelle staffette a tre il team Pseirer Alpinflitzer ha sbaragliato il campo con Armin Larch, Hansrudy Brugger e Lukas Mangger.

Tutte e tre le frazioni si sono dimostrate molto impegnative, soprattutto la prima tra la partenza di Bolzano e Soprabolzano, con tratti in salita proibitivi. Affascinante l'arrivo in vetta al Renon, con qualche spruzzo di nebbia a limitare lo splendido 360 gradi fotografico. (ANSA).