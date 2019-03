Treni: sciopero l'8 marzo

(ANSA) - TRENTO, 6 MAR - Il servizio trasporti pubblici della Provincia autonoma di Trento informa che dalla mezzanotte precedente alle 21 di venerdì prossimo, 8 marzo, è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Per i treni a lunga percorrenza è stato predisposto uno speciale programma di circolazione, che comprende e integra i servizi essenziali previsti in caso di sciopero. L'agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. (ANSA).