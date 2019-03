A22: Toninelli, nuovi passi avanti su tutti i fronti

(ANSA) - TRENTO, 5 MAR - "Continuiamo a lavorare in modo costruttivo, con atteggiamento di massima collaborazione istituzionale per una pronta chiusura del dossier della A22".

Così in una nota il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.

"Abbiamo fatto passi avanti su tutti i fronti, anche in queste ultime ore. Per quanto riguarda la governance, gli enti territoriali saranno certamente coinvolti nella scelta del presidente del Comitato paritetico di gestione", spiega Toninelli. "Anche se il principio del controllo analogo è irrinunciabile per la commissione Ue e dunque la nomina deve restare appannaggio del Mit", sottolinea il ministro. "Abbiamo poi aperto alla continuità societaria tra vecchio e nuovo concessionario: ciò ci consente di far uscire subito i privati che detenevano il 14% della vecchia Autobrennero Spa e di delineare un nuovo modello totalmente pubblico di gestione dell'infrastruttura".