Elicottero si schianta su pista Alpe Lusia, pilota salvo

(ANSA) - TRENTO, 2 MAR - Momenti di apprensione sulle piste dell'Alpe Lusia, in val di Fiemme, per un elicottero privato che si è schiantato al suolo nel corso di un atterraggio di fortuna.

Il pilota, un uomo di 82 anni di Trento, è uscito praticamente illeso dal velivolo. Nessuna altra persona era a bordo.

Alcuni sciatori hanno assistito all'incidente. Dopo i primi soccorsi, l'uomo, a scopo precauzionale, è stato trasportato con l'elicottero del '118' all'ospedale S.Chiara di Trento per accertamenti. In base ad una prima ricostruzione, pare che l'anziano pilota, partito dal capoluogo trentino, forse a causa di un guasto ha dovuto tentare l'atterraggio sulla neve ma ha toccato la cima di alcuni alberi finendo sulla pista.