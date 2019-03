Camion in fiamme sull'A22 a Vadena

(ANSA) - BOLZANO, 1 MAR - Il Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è stato allertato questa mattina per un incendio di un mezzo pesante sulla corsia sud dell'autostrada del Brennero, nel tratto tra Bolzano sud ed Egna.

Il mezzo era parcheggiato in una piazzola di sosta all'altezza di Vadena. L'incendio è stato domato in breve tempo con l'ausilio del autobotte. Non vi è stato alcun ferito e la carreggiata è rimasta percorribile su una unica corsia. Hanno partecipato all'intervento anche i vigili del fuoco volontari di Egna, la polizia stradale e il servizio strade dell'A22.