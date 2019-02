Imprese: 50.844 in Trentino a fine del 2018

(ANSA) - TRENTO, 26 FEB - In base ai dati forniti dal registro delle imprese della Camera di commercio di Trento, al 31 dicembre 2018 il sistema imprenditoriale locale era composto da 50.844 imprese registrate e 63.170 localizzazioni. Lo comunica la Camera di commercio di Trento.

Nel corso dell'anno le iscrizioni di nuove imprese sono state 2.729, mentre le cancellazioni volontarie sono state 2.560. Il saldo naturale tra imprese iscritte e cancellate nel corso del 2018 è quindi positivo per 169 unità. Vanno infine sommate ulteriori 362 cancellazioni d'ufficio, adottate dopo l'accertamento dell'inattività operativa, amministrativa e fiscale dell'azienda per tre anni consecutivi.

Il settore col più alto numero di imprese si conferma essere, anche nel 2018, l'agricoltura (12.047 imprese), seguito da commercio (8.492) e costruzioni (7.315). Quello che nel periodo ha evidenziato il maggior incremento di imprese registrate è quello dei servizi alle imprese (+2,0%). Sono 12.221 le imprese che operano in ambito artigianale. (ANSA).