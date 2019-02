Scialpinismo: Michele Boscacci vince Epic Ski Tour

(ANSA) - TRENTO, 23 FEB - Un campione del mondo e una campionessa d'Europa hanno vinto la terza edizione de "La Sportiva Epic Ski Tour" di scialpinismo, conclusasi oggi a Bellamonte nel parco naturale di Paneveggio, in Trentino.

Il fuoriclasse valtellinese Michele Boscacci si è aggiudicato l'assoluta che sommava la pursuit odierna con la tappa di ieri sull'Alpe Cermis. Migliore tempo di tappa accreditato oggi al francese Xavier Gachet, finito secondo assoluto. Terzo classificato il trentino di Vermiglio Davide Magnini.

Ad avere trionfato al femminile è stata invece la moglie del francese, Axelle Gachet-Mollaret, davanti alla bellunese Alba De Silvestro e alla detentrice del titolo Victoria Kreuzer. Da affrontare 1.300 metri di dislivello con salita fino ai 2.450 metri di Cima Lastè.

Successo anche per l'iniziativa "4all" che vedeva coinvolti gli appassionati in compagnia della guida alpina Omar Oprandi, ad effettuare il percorso di gara, ma con un minor dislivello rispetto ai campioni. (ANSA).