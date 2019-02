Sci: cdm, non sarà recuperato superG Bansko, domani gigante

(ANSA) - Bansko (Bulgaria), 23 feb - E' stato ufficializzato che non verrà recuperato il superG di cdm uomini di Bansko che era in programma oggi ma è stato annullato per una forte nevicata . Rimangono così due sole gare di specialità entro la fine della stagione: quella di Kvitfjell, in Norvegia, di domenica 3 marzo e quella delle Finali di Soldeu, in Andorra, di giovedì 14 marzo. La classifica vede al comando l'austriaco Vincent Kriechmayr con 236 punti davanti al suo connazionale Matthias Mayer con 233 e all'azzurro Dominik Paris con 230.

Paris, campione del mondo in carica, è dunque in piena corsa per la conquista della coppa che manca all'Italia dal 1995, quando la vinse Peter Runggaldier. A Bansko domani invece si disputa uno slalom gigante.