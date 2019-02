Mucca uccise turista, maxi risarcimento

(ANSA) - BOLZANO, 22 FEB - Cinque anni fa una mucca uccise in Tirolo una turista tedesca, ora il contadino è stato condannato ad un maxi risarcimento di complessivamente 487 mila euro.

L'incidente avvenne il 28 luglio 2014 durante un'escursione nella Pinistal. La donna 45enne fu calpestata e uccisa da una mucca, mentre con il suo cane stava attraversando un prato.

Il contadino ha sempre respinto ogni responsabilità, evidenziando la presenza di cartelli che mettevano in guardia dalla presenza sul pascolo di mucche con vitellini, che appunto possono risultare aggressive se si sentono minacciate. Secondo l'accusa, serviva invece una recinzione. Il contadino ha annunciato ricorso. La sentenza potrebbe avere comunque forti ripercussioni sulle gestione dei pascoli in Austria.