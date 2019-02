Mostre: al Mart la 'Passione' della collezione Vaf

(ANSA) - TRENTO, 22 FEB - Un secolo di arte italiana attende i visitatori del Mart con la mostra 'Passione: 12 progetti per l'arte italiana', da domani all'8 settembre. Sono oltre 250 opere del Novecento, tra cui capolavori dei maggiori maestri moderni e contemporanei: Medardo Rosso, Carlo Carrà, Giorgio de Chirico, Alberto Savinio, Massimo Campigli, Felice Casorati, Renato Guttuso, Ettore Colla, Agostino Bonalumi, Giuseppe Uncini.

La 'Passione' è quella della Fondazione Vaf-Stiftung, di cui il Museo d'arte moderna e contemporanea di Rovereto, in Trentino, conserva e gestisce parte della collezione. Con circa 2.000 opere inventariate, la collezione, tra le più importanti a livello mondiale, celebra l'arte e gli artisti italiani. Con 'Passione' il Mart vi dedica un palinsesto espositivo che occuperà entrambe le gallerie dedicate alle esposizioni temporanee, al primo e al secondo piano, abbattendo le consuetudini cronologiche, la mostra si sviluppa in 12 sezioni tematiche che costituiscono altrettanti progetti di indagine.

