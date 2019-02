Rivolta in carcere a Trento, sono 85 i detenuti indagati

(ANSA) - TRENTO, 21 FEB - Sono 85 gli indagati per la rivolta scoppiata nel carcere di Spini di Gardolo a Trento lo scorso 22 dicembre.

Le accuse che vengono contestate ai detenuti, molti dei quali sono stati spostati in altre strutture detentive in seguito ai disordini, sono violenza a pubblico ufficiale e lesioni nei confronti di dieci agenti della polizia penitenziaria che erano rimasti leggermente feriti. La rivolta, secondo le indagini, si sarebbe scatenata in seguito alla morte del detenuto Sabri El Abidi. Gli indagati, se le accuse saranno confermate, rischiano di vedersi aumentare in modo concreto l'entità della pena da scontare.