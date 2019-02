A22: Tajani, liberare infrastruttura da traffico pesante

(ANSA) - SAN MICHELE (TRENTO) 20 FEB - "L'autostrada del Brennero apre le porte al mercato europeo, che sono ben 250 miliardi di export ogni anno. Ma per fare questo dobbiamo decongestionare la tratta da Modena ad Innsbruck, liberandola dal traffico pesante e dall'inquinamento, a beneficio di tutti".

Lo ha detto il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani a San Michele all'Adige in occasione dei festeggiamenti per i 60 anni dell'A22.

"Da vicepresidente della Commissione europea e da commissario ai trasporti e all'industria mi sono battuto affinché il nostro Paese potesse beneficiare di fondi per opere chiave come la vostra autostrada. Il Parlamento europeo che ho l'onore di presiedere si sta battendo in questi giorni per concedere più fondi alle grandi reti infrastrutturali ed europee. Convinto che l'Autostrada del Brennero andrà avanti per tanti anni, migliorando le condizioni di vita di tutti, invio il mio augurio per l'importante compleanno di un'opera che è sempre più al servizio dei cittadini", ha concluso Tajani. (ANSA).