A22: Palenzona, certe demagogie delle istituzioni fanno male

(ANSA) - SAN MICHELE (TRENTO), 20 FEB - "Certe demagogie, soprattutto quando vengono dalle istituzioni, fanno male. Noi siamo consapevoli di svolgere un delicatissimo servizio pubblico attraverso il sistema di concessioni. Come è avvenuto qui. E vogliamo continuare ad essere un elemento efficace di sviluppo del Paese. Lanciamo un'operazione verità ma con orgoglio e umiltà: diciamo al Paese che siamo consapevoli dei problemi e delle disgrazie clamorose accadute anche di recente, per cui vanno accertate tutte le responsabilità. Ma non possiamo, per una cosa grave, strumentalizzare tutto e buttare via il bambino con l'acqua sporca". Lo ha detto il presidente di Aiscat, Fabrizio Palenzona, nel corso del suo intervento durante la cerimonia per i sessant'anni di Autostrada del Brennero, in corso in Trentino.

"Possiamo fare di più e faremo di più ma dobbiamo essere chiari", ha aggiunto Palenzona. "Siete la seconda autostrada italiana per dimensione e un asset importante per le autostrade italiane, ma soprattutto siete un esempio: l'azionariato pubblico è un valore non un disvalore, se legato ad innovazione ed efficienza. Questo sistema è efficiente, ha dato risposte e tutelato l'interesse pubblico. Dobbiamo preservare questa qualità al servizio del Paese e difendere questa eredità per il benessere ed il futuro delle nuove generazioni", ha concluso Palenzona. (ANSA).