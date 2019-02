A22: Kompatscher,infrastruttura si avvicina a limiti massimi

(ANSA) - BOLZANO, 20 FEB - "A sessant'anni di età di onorato servizio, questa infrastruttura si avvicina ai suoi limiti massimi. L'autostrada è parte del più importante asse di collegamento tra nord e sud dell'Europa e rappresenta senza dubbio un elemento di unione. Infatti è proprio attraverso questo valico alpino che sta nascendo uno dei più importanti ed imponenti progetti dell'Unione europea, come il Tunnel di base.

Quest'opera renderà finalmente possibile lo spostamento del traffico da gomma a rotaia, migliorando la qualità di vita della popolazione. Rimane un nostro compito tutelare e difendere gli interessi dei cittadini. Non sarà senz'altro facile ma dobbiamo guardare al futuro con determinazione". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, intervenendo in video messaggio alla cerimonia per i sessant'anni di A22 in corso alle Cantine Mezzocorona, in Trentino. (ANSA).