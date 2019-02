Valanghe: varata direttiva su allerta nazionale e regionale

(ANSA) - TRENTO, 19 FEB - Varato dalla Commissione speciale di protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, presieduta dal governatore del Trentino Maurizio Fugatti, il testo finale di una direttiva sul sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe.

Il 14 gennaio scorso la direttiva era stata approvata nel suo schema generale, che oggi, con qualche emendamento frutto di approfondimenti e confronti sul piano tecnico, in particolare in merito alla responsabilità dei sindaci, è stato approvato per essere sottoposto al voto della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome convocata a Roma giovedì prossimo.

La Commissione speciale di protezione civile ha lavorato in videoconferenza, collegando diverse regioni italiane. Alla riunione ha partecipato anche il dirigente generale del Dipartimento Protezione civile della Provincia autonoma di Trento, Gianfranco Cesarini Sforza.