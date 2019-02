Kompatscher, novità per il bilinguismo

(ANSA) - BOLZANO, 19 FEB - Semplificazione: questa la parola chiave e il minimo comune denominatore dello schema di norme di attuazione dello Statuto di autonomia approvato oggi dalla Giunta provinciale.

Due i temi affrontati: da una parte le modalità per ottenere l'attestato di bilinguismo, dall'altra la dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica rilasciata in occasione del censimento. Anche in Alto Adige il censimento della popolazione e delle abitazioni avrà luogo a cadenza annuale e non più decennale, e si punterà sempre di più su un massiccio utilizzo della modalità digitale. L'altro passaggio riguarda il bilinguismo: vengono inserite due nuove modalità per ottenere l'attestato allo scopo di ovviare alle situazioni in cui un candidato che è in possesso del titolo di studio universitario in una lingua e, ad esempio, abbia ottenuto una certificazione linguistica nell'altra lingua, debba sostenere l'esame nella lingua del titolo di studio, di cui è già in possesso.