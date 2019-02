Tumori infantili, Trentino e Toscana alleati nella ricerca

(ANSA) - TRENTO, 18 FEB - Una delegazione della Regione Toscana e dell'ospedale pediatrico Anna Meyer Onlus di Firenze ha visitato oggi il Centro di protonterapia di Trento.

L'occasione l'hanno fornita i Campionati mondiali juniores di sci alpino in val di Fassa 2019 che, attraverso la mascotte Neif, sostengono alcuni progetti rivolti ai più piccoli e divulgano l'attività della Fondazione dell'ospedale pediatrico Anna Meyer Onlus di Firenze, impegnata nella ricerca contro i tumori infantili del sistema nervoso centrale.

Grazie alla collaborazione tra l'Unità di neuro-oncologia del Meyer ed il Centro trentino, è in corso un progetto di ricerca sui tumori infantili attraverso la combinazione di chemioterapia e protonterapia. Il progetto di ricerca coinvolgerà il personale medico, fisico e tecnico dell'Azienda sanitaria trentina ed i ricercatori di Tifpa - Trento Institute for Fundamental Physics and Application.