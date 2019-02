Prosegue progetto dottorato Fem su 'bioagrofarmaci'

(ANSA) - TRENTO, 18 FEB - Si è svolto alla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige il meeting intermedio di Interfuture, il progetto europeo di dottorato industriale che coinvolge 11 studenti provenienti da 10 nazioni all'interno di percorsi di ricerca e formazione condivisi tra otto istituti accademici e sei aziende che operano nella ricerca e produzione di biofertilizzanti e biopesticidi per il controllo di malattie e insetti che attaccano le piante di interesse agrario.

Il dottorato è coordinato dalla Fondazione Mach e dal Centro agricoltura alimenti ambiente, struttura accademica congiunta Università di Trento-Fem, e finanziato dal programma europeo Horizon 2020, che anticipa a livello nazionale quanto il Miur ha iniziato a fare con le nuove linee guida che semplificano i rapporti atenei-aziende e mirano ad incrementare i dottorati industriali. L'iniziativa pone le basi per un corso di dottorato dell'Università di Trento in convenzione con Fem programmato a partire dall'anno accademico 2019-20.