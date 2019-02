Muore operaio a Campodazzo

(ANSA) - BOLZANO, 18 FEB - Un operaio ha riportato ferite mortali a seguito di un incidente sul lavoro che si è verificato nel tardo pomeriggio a Campodazzo. L'operaio stava posando delle reti paramassi ed era imbragato, ma per cause in via di accertamento è caduto sulle rocce ed è morto sul luogo. Stando alle prime informazioni l'uomo di 40 anni era nato a Milano.

Indagini dei carabinieri.