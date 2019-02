Traffico: rallentamenti su A22 e statale Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 16 FEB - Traffico intenso stamani sull'autostrada A22 del Brennero al confine in direzione nord, con code tra Vipiteno e il Brennero. Sono arrivate anche a sei chilometri intorno alle 10, per tornare poi a diminuire.

Rallentamenti per traffico intenso vengono segnalati dalla centrale del traffico di Bolzano anche sulla statale del Brennero in direzione nord, tra Terme Brennero e il valico.

(ANSA).